تفاصيل جريمة ذبح عائلة في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت وسائل إعلام مصرية اليوم الجمعة تفاصيل مروعة في جريمة ذبح أسرة في مدينة الإسماعيلية.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما سمع أهالي عزبة المهندس إسماعيل القرقاري بنمرة 2 بمدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، باستغاثة من منزل وعند الوصول للمنزل، فوجئوا بمصرع الأب بالطعن، وتم إنقاذ الزوجة وطفلتيه، وزوجه شقيقه بعد نقلهم للمستشفى.

الواقعة، تم تفسيرها على الفور حسب شهود عيان، محاولة قتل الأب لأسرته ثم انتحاره، إلا أن تحريات المباحث لم تعلن حتى الآن، بينما الواقعة تبدو غريبة، وهناك علامات استفهام كثيرة سوف تكشف عنها تحريات المباحث.

وتبين أن الأب مقتول بالطعن، وغارق فى دمائه، وهناك شروع فى قتل طفلتيه، تسنيم 6 سنوات، وجنا 4 سنوات، وأصيبوا بطعنات وخضعت الزوجة وزوجه شقيقة الأب، لإجراء عملية جراحية فى مستشفى القنطرة غرب، في محاولة لإنقاذ حياتها بعد طعنها بجرح طعنى فى البطن، بينما قتل الزوج، وتم نقله طفلتيه إلى مستشفى الإسماعيلى العام، فى حالة خطرة، وخرجت أحشاء إحدى بناته من شدة الطعنة.

واكتشف الطاقم الطبى بمستشفى القنطرة غرب، أثناء محاولة إنقاذ الزوجة وزوجه شقيق الأب، أن الزوجة حامل في الشهر الخامس، ومصابة بعدة طعنات نافذة في البطن حتى الرحم، مما تسبب في قتل الجنين وقطع القولون والأوردة والشرايين الكبيرة.

بينما أصيبت بنات الرجل بطعنات نافذه في البطن والظهر والصدر، مما تسبب في نزيف داخلي مع قطع في المعده والأمعاء، وطعن أيضًا زوجة أخيه الحامل في الشهر السادس، مما تسبب في وفاة الجنين أيضًا وقطع في الأمعاء، وحرر محضر بالواقعة، وانتقلت النيابة لمكان الحادث للتحقيق في الواقعة.

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