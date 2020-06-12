جريمة مروعة.. يطعن زوجته وطفلتيه ثم ينتحر

المصدر: البيان الإلكتروني

فى جريمة مروعة هزت مدينة الإسماعيلية المصرية تجرد أب من مشاعر الأبوة، وقام بطعن زوجته وبنتيه ثم انتحر ، بعزبة المهندس إسماعيل القرقاري بالقنطرة غرب فى محافظة الإسماعيلية.

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام مصرية اليوم الجمعة فقد أقدم الاب على طعن زوجته وطفلتيه( 6 و4 سنوات) ، وأصيبوا إصابات بالغة وتخضع الزوجة لإجراء عملية جراحية فى مستشفى القنطرة غرب، في محاولة لإنقاذ حياتها بعد طعنها بجرح طعنى فى البطن.

بينما انتحر الزوج بعد محاولته التخلص من زوجته وطفلتيه، وتم نقله طفلتيه إلى مستشفى الإسماعيلى العام، في حالة خطرة.

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