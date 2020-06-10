القبض على صاحب فيديو الاعتداء على مقيم "كمامة الشماغ" بالسعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، القبض على شخص ظهر بمقطع فيديو يعتدي بالضرب على مقيم، ويسخر منه بسبب ارتدائه كمامة مصنوعة من قماش الشماغ.

وقالت الوزارة، عبر سنابها الرسمي، إنه بعد تداول أحد مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص قام بالاعتداء على أحد العمالة الوافدة تمكنت الجهات الأمنية بمدينة أبها من القبض عليه وإيقافه تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الأمنية بحقه.

وكانت النيابة العامة، أمرت، اليوم الأربعاء، بضبط صاحب فيديو الاعتداء بالضرب على مقيم، وصرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن هذه الخطوة جاءت بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول يظهر محتواه المعلوماتي قيام شخص بالاعتداء بالضرب على مقيم ويسخر منه للبسه كمّامة مصنوعة من قماش الأشمغة بحسب زعمه.

وعبر مغردون سعوديون عن غضبهم الشديد من الحادثة مطالبين بمحاسبة المعتدي وفرض العقوبة النظامية عليه، معتبرين أن ما فعله "لا علاقة له بالوطنية".

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