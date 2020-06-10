الشرطة السعودية تقبض على وافد قتل مواطناً غدراً وأمير عسير يثني على جهودهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم مقيم عربي في العقد الثالث من العمر يوم أمس على قتل مواطن سعودي كبير في السن غدراً بسيارته، وفور ورود النبأ إلى رجال الشرطة وبعد البحث والتحري وخلال ساعتين فقط، تم القبض على الفاعل أثناء محاولة هروبه من المنطقة.

وبحسب "جريدة الرياض" فقد وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز تحية شكر لرجال الأمن على جهودهم في سرعة القبض على الفاعل، وقال الأمير: "أتقدم بالتقدير لرجال الأمن على هذا الإنجاز الأمني الذي يؤكد بأن يقظتهم ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج للتدريب والتطوير للمهارات الأمنية".

وأثنى الأمير على كفاءة البحث الجنائي في سرعة دراسة القضية والوقوف عليها بشكل محترف مما عجل من القبض على الفاعل واستيقافه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وأكد تركي بن طلال "بأنه لا يمكن لأي مجرم أن يفلت من العدالة التي تأسست عليها هذه البلاد وأن كل من يحاول العبث والفساد أو انتهاك حقوق الآخرين على هذه البلاد الطاهرة لن يفلت من يد العدالة".

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