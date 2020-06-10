"النيابة العامة" السعودية تأمر بالقبض على شخص ظهر في فيديو يضرب مقيماً ويسخر منه

المصدر: البيان الإلكتروني

أمرت النيابة العامة السعودية بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يعتدي فيه بالضرب على مقيم ويسخر منه، وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءُ على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول يظهر محتواه المعلوماتي قيام شخص بالاعتداء بالضرب على مقيم ويسخر منه للبسه كمام مصنوع من قماش الأشمغة بحسب زعمه.

وبناءً على المادتين 15 و 17 من نظام الإجراءات الجزائية ولما تقتضيه المصلحة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحري والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وأهاب المصدر إلى التحلي بروح المسؤولية والتخلق بالآداب العامة، واحترام الكرامة الإنسانية والقيم الدينية المجيدة في التعامل مع الآخرين.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه المساس بسكينة وأمن المجتمع، وما ينطوي على أي تعامل مهين للكرامة، تحت طائلة المساءلة الجزائية طبقا للأنظمة ذات العلاقة.

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