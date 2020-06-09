القبض على سعودي زور تقارير طبية لوافدين تثبت خلوهم من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت شرطة منطقة نجران السعودية القبض على مواطن سعودي ووافدين يمنيين استخدما تقارير طبية مزورة تثبت خلوهما من فايروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل من الله – عن القبض على وافدين اثنين من الجنسية اليمنية قاما باستخدام تقارير طبية مزورة عن خلوهما من فايروس كورونا ( كوفيد 19)، وباستكمال إجراءات التحقيق معهما أقرا بذلك.

وأوضحت الشرطة أن التحقيق أظهر أن من زور التقارير بمقابل مادي هو مواطن سعودي في "العقد الثالث من العمر"، وجرى القبض عليه لاحقاً، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم جميعاً إلى النيابة العامة.

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