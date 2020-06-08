السعودية تطيح بتشكيل عصابي تشادي تورط في ارتكاب 41 جريمة

المصدر: البيان الإلكتروني

أطاحت شرطة الرياض بتشكيلٍ عصابي تشادي تورط في ارتكاب 41 جريمة .

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ‏وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من (ثلاثة أشخاص من الجنسية التشادية، جميعهم في العقد الثاني من العمر) إثر ثبوت تورطهم بارتكاب (41) جريمة سلب وإكراه بالقوة تحت التهديد تمثل باستغلال العاملين بالتطبيقات الإلكترونية واستدراجهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال، وفقا لوكالة الأنباء السعودية واس.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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