مصر.. يستدرجون مدرسهم ويصورونه عاريا لابتزازه

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت محكمة الجنح في الإسكندرية بمصر تجديد حبس طالبة ثانوي وشريكها سائق "توكتوك"، 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة معهما بتهم احتجاز مدرس الأولى داخل شقة سكنية وتصويره عاريا لابتزازه لدفع مبلغ مالي 100 ألف جنيه مقابل عدم نشر الفيديو.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل المدرس بضمان محل إقامته، وسرعة تفريغ هواتف المتهمين بمعرفة لجنة فنية مختصة.

وفي التفاصيل التي نشرها موقع "الأهرام"، تلقى قسم شرطة برج العرب بلاغا من المدعو "ر" 55 عاما، معلم مادة الفيزياء بمدرسة ثانوية، يتهم فيه طالبة وطالب باحتجازه داخل شقة، وتصويره عاريا تحت تهديد السلاح، ومساومته على دفع مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه نظير عدم نشر مقطع الفيديو.

وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي إلى صحة الواقعة، وجرى تحديد مرتكبي الواقعة وهما "غ" طالبة ثانوي، 16 عاما، وزميلها "م" 16 عاما، طالب، وألقي القبض عليهما.

وتبين من التحريات استدراج المتهمة الأولى المجني عليه إلى شقتها بحجة إعطائها درس خصوصي، وأثناء تواجده أشهر المتهم سلاح أبيض "مطواة" في وجهه وأجبره على خلع ملابسه ووضع يده على أماكن حساسة من جسد المتهمة الأولى.

وكشفت التحريات تصوير المتهم الثاني للمدرس بهاتفه المحمول، ومساومته على دفع مبلغ مالي 100 ألف جنيه مقابل عدم نشر الصور ومقطع الفيديو.

وأضافت تحريات ضباط المباحث إعطاء المتهم الثاني مقطع الفيديو إلي صديقه "ر.س" 20 عاما، سائق توكتوك ، للاتصال بالمجني عليه وتهديده ومساومته أيضا علي مبلغ 100 ألف جنيه نظير عدم فضحه ونشر الفيديو.

وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على المتهمين الثلاثة، وجرى التحفظ على الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين والتي عثر بها على رسائل تثبت وجود علاقة غير شرعية بين المتهمة الأولي والمتهم الثاني.

وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة المختصة التحقيق، حيث وجهت اتهامات للطالبة وشريكها باحتجاز شخص تحت تهديد السلاح وهتك العرض بالقوة والابتزاز.

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