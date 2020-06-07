شرطة الرياض تقبض على عصابة آسيوية ارتكبت 83 جريمة

المصدر: البيان الإلكتروني

ارتكبت عصابة آسيوية مكونة من 10 أشخاص 83 جريمة سرقة لقواطع وكوابل كهربائية في العاصمة السعودية الرياض. وتمكنت قوات شرطة الرياض أخيراً من القبض عليها.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت، عن القبض على تشكيل عصابي مكون من 10 مقيمين من الجنسية السريلانكية جميعهم في العقد الرابع من العمر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس بأن العصابة ارتكبت 83 جريمة سرقة للقواطع والكوابل الكهربائية من ‏غرف محطات توزيع الكهرباء ‏بمواقع متفرقة في الرياض.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم ضبط الأدوات المستخدمة في القص والسرقة، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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