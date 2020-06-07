حدث في المكسيك.. سرقة جنين من بطن أمه!

المصدر: البيان الإلكتروني

الخوف من الطلاق دفع امرأة مكسيكية عقيمة إلى ارتكاب جريمة مروعة لا تخطر على بال أحد. إذ أقدمت على اختطاف فتاة مراهقة حامل وقتلها ثم استخراج الجنين من بطنها.

وتقول صحيفة "عكاظ" السعودية التي أوردت الخبر، إن السلطات المكسيكية قبضت على المرأة المتهمة وتدعى خوانيتا.

والتي اعترفت أنها وبدافع الخوف من الطلاق، احتجزت الحامل في منزلها كرهينة قبل أن تضرب رأسها بحجر وتطعنها حتى الموت، فيما شقت بطنها وأخرجت الجنين من رحمها، وتوجهت به إلى المستشفى وسجلته باسمها.

وبعد ساعات عثرت الشرطة على بقايا الضحية البالغة 17 عاماً داخل حقيبة، لتتكشف خيوط الجريمة.

ووفق تقارير محلية، فإن جرائم قتل النساء زادت في المكسيك، وجاء أبريل الماضي أكثر الأشهر دموية في السنوات الـ5 الماضية، بمقتل 267 امرأة.

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