بالفيديو.. حريق ضخم يلتهم أكبر مستودعات أمازون في كاليفورنيا

شب حريق ضخم في أحد أكبر مستودعات شركة أمازون بولاية كاليفورنيا الأمريكية المملوكة للملياردير جيف بيزوس.
وكشفت الشركة عن تمكنها من إجلاء جميع موظّفيها بأمان من المبنى.
وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأمريكية النار وهي تلتهم المباني.
بالفيديو.. حريق ضخم يلتهم أكبر مستودعات #أمازون في #كاليفورنياhttps://t.co/SYpyxZaPiN#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/35ovHeyeep— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 6, 2020
كما بيّنت مقاطع فيديو منتشرة اشتعال النيران في معظم المباني بمستودعات الشركة الأمريكية.