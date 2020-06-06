بالفيديو.. حريق ضخم يلتهم أكبر مستودعات أمازون في كاليفورنيا

المصدر: وكالات

شب حريق ضخم في أحد أكبر مستودعات شركة أمازون بولاية كاليفورنيا الأمريكية المملوكة للملياردير جيف بيزوس.

وكشفت الشركة عن تمكنها من إجلاء جميع موظّفيها بأمان من المبنى.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأمريكية النار وهي تلتهم المباني.

كما بيّنت مقاطع فيديو منتشرة اشتعال النيران في معظم المباني بمستودعات الشركة الأمريكية.

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