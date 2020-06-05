بالفيديو.. غرق سفينة إيرانية في مياه العراق

غرقت سفينة إيرانية، قبل منتصف ليل أمس الخميس، في المياه الإقليمية العراقية خارج مدخل قناة خور عبدالله.
وتحمل السفينة الغارقة، بحسب "العربية"، اسم (بهبهان)، وقد هرعت سفن الإنقاذ العراقية لإنقاذ طاقمها، بحسب مواقع عراقية.
وتم انتشال 4 أشخاص من طاقم السفينة كانوا على قيد الحياة، ومازالت عمليات البحث مستمرة عن 5 آخرين يعتقد أنهم في عداد الموتى.
بالفيديو.. غرق سفينة إيرانية في مياه #العراقhttps://t.co/T8eLmpvpR9#البيان_أربعون_عاما #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ivrCWUj8FA— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 4, 2020