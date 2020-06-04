مقتل 9 مدنيين في انفجار لغم بأفغانستان

المصدر: أ ف ب

قتل تسعة مدنيين، بينهم نساء وأطفال، وأصيب خمسة آخرون بجروح، في انفجار لغم أثناء مرور حافلة ركاب صغيرة كانت تقلّهم في إقليم قندهار في جنوب أفغانستان صباح أمس الأربعاء، كما أعلن مسؤولون.

وقال جمال نصير باركزاي، المتحدّث باسم شرطة الإقليم، إنّه "صباح أمس في الساعة 10,45 (6,15 ت غ) انفجر لغم زرعه عناصر طالبان على قارعة الطريق في مقاطعة أرغيستان أثناء مرور حافلة ركاب صغيرة مكتظّة بمدنيين. لقد قتل تسعة منهم وأصيب خمسة آخرون بجروح".

وأكّد هذه الحصيلة باهر أحمد أحمد، المتحدّث باسم حاكم الإقليم، مشيراً إلى أنّ "الكثير من القتلى هم نساء وأطفال".

وحتّى الساعة لم تتبنّ أيّة جهة هذا التفجير، الذي يأتي غداة تفجير استهدف مسجداً في الحي الدبلوماسي في كابول خلال صلاة العشاء، ما اسفر عن مقتل أحد المصلّين وإمام المسجد، وفق ما أفادت وزارة الداخلية الافغانية.

ومساء الاثنين، قتل سبعة مدنيين بانفجار لغم زرع على قارعة طريق في شمال البلاد، في هجوم اتّهم مسؤولون حركة طالبان بالوقوف خلفه.

وعلى الرغم من هذه الهجمات، إلّا أنّ وتيرة العنف في البلاد تراجعت منذ 24 مايو، حين أعلنت "طالبان" وقفاً لإطلاق النار لثلاثة أيام لمناسبة عيد الفطر.

ووقّعت الولايات المتّحدة في 29 فبراير اتفاقاً مع حركة طالبان ينصّ على البدء فوراً بمفاوضات سلام مباشرة غير مسبوقة، إضافة إلى انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول منتصف 2021.

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