تأييد أحكام السجن الصادرة بحق المدانين بقضية "شهيد الشهامة" في مصر

المصدر: د ب ا

أيدت محكمة استئناف مصرية اليوم الثلاثاء أحكام أول درجة الصادرة بحق المتهمين الأربعة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "شهيد الشهامة"، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وكانت محكمة أول درجة أصدرت في ديسمبر الماضي أحكاما بالسجن 15 عاما بحق ثلاثة من المتهمين، وعلى الرابع بالسجن خمسة أعوام.

وواجه المدانون اتهامات بالقتل العمد باستخدام سلاح أبيض مع سبق الإصرار والترصد لفتى /17 عاما/ كان انتقد على وسائل التواصل الاجتماعي محاولة المتهم الرئيسي في القضية الاعتداء على فتاة والتحرش بها.

وحظيت القضية باهتمام واسع جدا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وسجلت الوسوم (الهاشتاج) المرتبطة بها الأعلى تداولا.

وتحولت القضية إلى قضية رأي عام بعدما تم الترويج له على وسائل التواصل الاجتماعي عن اعتزام ذوي المتهم الأبرز في القضية استخدام نفوذهم لإنقاذه من الإعدام.

وخلال نظر القضية، تم إثبات أن المتهم الرئيسي لا يزال حدثا. وتجدر الإشارة إلى أن العقوبة الصادرة بحق المدانين تمثل الحد الأقصى للحدث عن جريمة القتل العمد وفقا لأحكام القانون المصري.

وكان رواد وسائل التواصل طالبوا القضاء بإصدار حكم استثنائي.

وكانت النيابة العامة أحالت القضية لمحاكمة عاجلة، واعترف المتهمون بما نسب إليهم من اتهامات.

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