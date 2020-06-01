بالفيديو: سعودي يقتحم متجر اتصالات بسيارة مسروقة

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يظهر فيها رجلاً يقتحم متجراً للاتصالات بأحد أحياء العاصمة السعودية الرياض بقصد سرقته.

وتعليقاً على الفيديو صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله اقتحام شخص بمركبة نقل، لمتجرٍ للاتصالات بحي العزيزية جنوب الرياض، وسرقة (13) جهاز جوال، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن كشف هويته والقبض عليه.

وأفاد المتحدث بأن السارق هو مواطن سعودي "في العقد الثالث من العمر"، كما تم ضبط المركبة المستخدمة في الحادثة التي تبين أنها مسروقة، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالته للنيابة العامة.

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