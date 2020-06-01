قتل أخاه بـ 9 رصاصات لخلاف على 4 أمتار أرض زراعية!

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يصدق القتيل كلام أخيه عندما اتصل به مهدداً وقال له: أنا قادم كي أقتلك. ظن أنه يهدد فقط، وما أن فتح له الباب حتى مزق الرصاص جسده، والجريمة كلها بسبب خلاف على الإرث و4 أمتار من قطعة أرض.

وذكرت وزارة الداخلية السورية تفاصيل جريمة القتل التي وقعت في ريف دمشق والتي راح ضحيتها رجل على يد شقيقه بسبب خلاف على أربعة أمتار من منزل والدهما.

وألقت قوات الشرطة القبض على القاتل بعد أن أحضر ابن القتيل جثة والده إلى قسم الشرطة، مدعياً إقدام عمه على قتل والده بإطلاق النار عليه بشكل مباشر مما أدى لوفاته.

ومن خلال المتابعة تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على القاتل وضبط بحوزته بارودة حربية مع مذخر، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل شقيقه وذلك بريف دمشق ضمن أرض زراعية عائدة للضحية، حيث قام بالاتصال بشقيقه وأعلمه أنه قادم لقتله، ولكن شقيقه لم يصدق ذلك، وفور وصوله قام بإشهار البارودة الحربية وأطلق النار على شقيقه الذي سقط على الأرض، ثم أكمل باتجاهه وأطلق عليه ثماني رصاصات أخرى على جميع أنحاء جسمه للتأكد من أنه قد مات بالفعل.

ويعود سبب الجريمة إلى خلاف حول أربعة أمتار من منزل والدهما المتوفى والذي كان قسم المنزل بينهما، بالإضافة إلى خلاف حول مبالغ مالية وأمور تتعلق بالإرث.

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