بالفيديو ..مختل يقتل ابنه واثنين آخرين في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت وسائل إعلام مصرية فيديو يظهر جريمة قتل نفذها رجل مختل عقليا راح ضحيتها ابن الجاني و2 آخرين بينهما سيدة، في شارع بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية.

وكشفت أن قوات الشرطة المصرية توجهت إلى مكان الحادث، وتمكنت من القبض على الجاني.

وأصيب المختل عقليا قبل ارتكابه الجريمة، بحالة هياج شديدة وأخذ يتلفظ بكلمات غير مفهومة ويتوعد المارة ويتطاول عليهم بألفاظ خارجة، ثم بادر بطعن بائع بسوق الجملة بسلاح أبيض وعندما حاول الأهالي اللحاق به لضبطه فر هاربا بعد قيامه بطعن سيدة وشاب من أبناء المنطقة.

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