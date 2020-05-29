جريمة مروعة .. عاملة منزل تقتل كفيلتها السعودية بـ9 طعنات

المصدر: البيان الإلكتروني

باشرت الجهات الأمنية السعودية، أمس الخميس، تحقيقا في جريمة دموية وقعت بمحافظة المجاردة جنوب غرب المملكة وراحت ضحيتها مواطنة سعودية ستينية بـ9 طعنات على يد عاملتها المنزلية.

وأفادت صحيفة "سبق" السعودية بأن عاملة من جنسية أوغندية في أحد منازل مركز عبس في المجاردة أقدمت على طعن مواطنة ستينية تعمل لديها القاتلة منذ قرابة 3 أشهر بسلاح أبيض بـ9 طعنات نافذة أوقعت السيدة قتيلة.

ووصلت الجهات الأمنية، حسب الصحيفة، إلى مسرح الجريمة بقيادة مدير مركز شرطة عبس، رئيس رقباء عبد الله سرحان القرني.

وأوضحت "سبق" أن وحدات في أجهزت الأمن وجدت القاتلة وقد تحصنت في إحدى غرف المنزل، فتم خلع الباب وإلقاء القبض على العاملة، ووجدت بها طعنة يشتبه في أنها ناجمة عن محاولتها الانتحار، وحرزت أداة الجريمة.

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