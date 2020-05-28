(فيديو) في بنغلاديش.. من لم يمت بكورونا مات باللهب

المصدر: البيان الإلكتروني

لقي 5 مصابين بفيروس كورونا حتفهم في حريق اندلع أمس الأربعاء في أحد مستشفيات دكا، عاصمة بنغلاديش.

وقال رئيس إدارة الإطفاء في دكا ساجد حسين، إن الحريق اندلع بوحدة حديثة الإنشاء مخصصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا في مستشفى "يونايتد هوسبيتال" بالعاصمة، ما أسفر عن مصرع المرضى الـ 5 الموجودين داخل الوحدة، بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".

وأضاف: "أخرجنا جثثا متفحمة لأربعة رجال، وجثة تعود لامرأة من تحت الأنقاض"، موضحا أن الضحايا كانوا قيد الحجر الصحي بالمستشفى بعدما ظهرت عليهم أعراض الإصابة فيروس كورونا، وأكد أن المرضى في المبنى الرئيسي للمستشفى لم يصابوا بأذى.

يشار إلى أن المستشفى الذي تعرض للحريق بني في ثمانينات القرن الماضي، وسعته 450 سريرا، ويعد أحد أفضل المنشآت الطيبة في بنغلاديش.

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