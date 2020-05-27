وفاة طفل وشقيقته غرقاً في وادي الحلو.. وعمهما يروي التفاصيل للبيان

المصدر: كلباء - عائشة الكعبي

فاجعة تركت أثرها المحزن على أهالي منطقة الطريف بمدينة كلباء التابعة لإمارة الشارقة، بعد أن جرفت السيول سيارة عائلة فهد سالم المطروشي، إثر تساقط أمطار غزيرة على منطقة وادي الحلو، لتتحول النزهة العائلية للاستمتاع بالأجواء الماطرة إلى حادثة مؤلمة نتج عنها غرق الطفلين مثايل، ذات الخمس سنوات، وعمر الطفل الرضيع ذي السنة والثمانية أشهر ، عندما داهمتهم السيول وجرفهم الوادي إثر سقوط الأمطار الغزيرة مساء أمس الثلاثاء.

وقد تم تشييع الجثمانين إلى مقابر المنطقة وسط اجراءات احترازية ووقائية ضمت الاهل والأقارب.

بالتواصل مع عّم الطفلين سعيد سالم المطروشي روى لـ "البيان " تفاصيل الحادث المؤلم الذي ذهب ضحيته طفلي شقيقه.

يقول سعيد: وصل اخي فهد ظهر يوم الثلاثاء من العمل وكانت لحظتها الاجواء ممطرة وكان يريد اخذ قيلولة للراحة، الا ان اطفاله الثلاثة اصروا على الخروج لمشاهدة الامطار ، الامر الذي جعله يهم بالخروج و يصطحب معه ابناءه الثلاثة في نزهه الى منطقة وادي الحلو القريب من مدينة كلباء ، حيث فضلت زوجته البقاء في المنزل.

انطلق بسيارته باتجاه المنطقة وكان اطفاله متحمسين للرحلة ومستمتعين بها، وعند وصوله لوجهته واثناء التنزه بالسيارة داهمتهم فجأة السيول لتنجرف مركبته مع التيار القوي للوادي ، حيث حاول اخي فهد ان يفتح الباب الا ان قوة الماء حالت دون ذلك ، فاسرع الى فتح النافذة الامامية وخرج من السيارة واخرج ابنه البكر خليفة البالغ من العمر 7 سنوات ليضعه على الجبل القريب منه ، واثناء عودته لإنقاذ طفليه اشتدت قوة الماء وادت الى انقلاب المركبة واندفاعها بسرعة مع التيار وسط سلسلة جبلية وعرة ، جعلت مهمة الوصول اليهما صعبة جداً.

متابعاً أن الأسرة تلقت نبأ وفاة الطفلين غرقا بحزن وألم شديدين، بعد ان جرفتهم السيول القوية في منطقة وادي الحلو، التي قصدوها بغرض التنزه والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، ولكنهم مؤمنون بقضاء الله وقدره، شاكرين الجميع الذين تواصلوا معهم ووقفوا إلى جوارهم في هذه المحنة، من الأهل والجيران والأصدقاء، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

إلى ذلك، ذكرت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق معهم ومع الدفاع المدني وفريق الإمارات للإنقاذ ودائرة التخطيط والمساحة فرع خورفكان، قاموا بالعثور على 7 أشخاص مفقودين في وادي الحلو التابع لإمارة الشارقة، وإنقاذ 3 منهم بعد مهمة بحث وإنقاذ في المنطقة مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتم نقل شخصين منهم إلى مستشفى كلباء بواسطة طائرة البحث والإنقاذ التابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، ونجاة طفل ونقله إلى المستشفى بواسطة الجمهور المتواجد في موقع الحدث، وتم العثور على باقي المفقودين الاربعة الآخرين الذين وافتهم المنية.

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