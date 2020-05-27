بالفيديو.. أبكم ومشلول الذراعين ينفذ أغرب حادث سطو مسلح

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

في واحدة من أغرب الحوادث شهدت مدينة كانيلا في البرازيل سرقة سطو مسلح ، نفذها رجل مقعد يجلس على كرسي متحرك.

ووثّق مقطع فيديو لكاميرات المراقبة الحادثة داخل محل ساعات.

حيث دخل شخص مُقعد بكرسي متحرك ومصاب بشلل دماغي وأبكم ومشلول الذارعين إلى محل ساعات.

وأظهر مقطع الفيديو الشخص المقعد وهو يشهر مسدسه بوجه الموظف باستخدام قدميه.

الصورة :

بعد أن سلّمه ورقة كتب عليها"هات كل ما عندك، ولا تلفت الانتباه".

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