مقتل 59 شخصاً في حادث مروع بالسودان

المصدر: د ب ا

أعلنت الشرطة السودانية أمس الجمعة أن ما لا يقل عن 59 شخصا قتلوا عندما اصطدمت شاحنتان بولاية شمال دارفور السودانية.

وقال مفوض الشرطة المحلية صلاح عبد العزيز لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن النيران اشتعلت بالشاحنتين بعد التصادم وكانت إحداها تنقل عشرات الركاب.

وأوضح مفوض الشرطة أن الحادث وقع على طريق ترابي ناءٍ، حيث لم تتمكن أي سيارة إسعاف أو عربة إطفاء من الوصول بسرعة إلى موقع الحاد ، وأنه نتيجة لذلك لقي العديد من الأشخاص حتفهم حرقا.

وأضاف " يوجد هناك 11 مصابا، بعضهم في حالة حرجة ... وأتوقع أن يرتفع عدد القتلى بسبب عدم كفاية الرعاية الطبية".

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