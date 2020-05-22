القبض على شاب يطلق النار ويتباهى بحيازة سلاح في السعودية

المصدر: البيان اللإلكتروني

ألقت الشرطة السعودية القبض على شاب يطلق النار ويتباهى بحيازة سلاح ناري والاستعراض فيه وصاحب الحساب الذي وثق ذلك ونشره.

وبحسب صحيفة "الرياض" صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى ما تم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله شخص يطلق النار ويتباهى بحيازة سلاح ناري والاستعراض فيه، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته وهوية صاحب الحساب الذي قام بتوثيق ذلك ونشره، والقبض عليهما وهما(سعوديان في العقدين الثاني والثالث من العمر) ، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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