القبض على المتهمين بارتكاب أهم 7 قضايا شغلت الرأي العام في السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الأمن العام في السعودية، اليوم الخميس، تقريرًا بشأن مجموعة من الجرائم، التي ارتكبت وشغلت الرأي العام على مدار الأيام الماضية.

ووفقا لصحيفة عاجل، أكد الأمن العام، أنه تم القبض على 5 وافدين يزاولون المتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين، دون علمهم، مشيرًا إلى أن هؤلاء الوافدين، استغلوا عملهم بمتجرين للكماليات وألعاب الأطفال.

وأفاد تقرير الأمن العام، بأنه تم القبض على شاب ينشر مقطع فيديو يحتوي على عبارات مخالفة للآداب العامة وألفاظ غير لائقة تجاه مؤسسات التعليم والصحة، وادعاءات مسيئة بحق المرأة.

ولفت التقرير، إلى إلقاء القبض على 8 أشخاص قاموا برمي عددٍ من المركبات بالحجارة والاختباء بأحد المنازل، كما تم القبض على أشخاص يخالفون أمر منع التجول بخروجهم أثناء فترة منع التجول، متباهين بفعلتهم وتوثيق ذلك ونشره.

وأشار التقرير أيضًا، إلى إلقاء القبض على مواطن سعودي يقود مركبته بطريقة خطرة، ويمارس التفحيط في أحد الطرق العامة، كما تم القبض على مواطن سعودي واثنين من مخالفي نظام أمن الحدود امتهنوا تصنيع وترويج مواد مسكرة داخل إحدى الاستراحات.

وأفاد التقرير، بأن مواطنًا ارتكب جريمتي سطو على متجرين للتموينات بحيي «العليا» و«الورود»، باستخدام سلاح أبيض، والاستيلاء على مبلغ مالي وعدد من الأجهزة، مؤكدًا أنه تم القبض على المتهم.

وفي السياق ذاته، أشار الأمن العام، إلى أنه ألقي القبض على مجموعة من الأشخاص لمخالفتهم الإجراءات الوقائية ضد فيروس «كورونا»، بتواجدهم في وقت منع التجول.

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