محام عراقي يرتكب مجزرة بعد خلاف مع زوجته

المصدر: البيان الإلكتروني

يلجأ الناس إلى المحامي لحل مشاكلهم القانونية المستعصية، لكن هذه الكلام لم ينطبق على محام عراقي من محافظة ذي قار، حيث اختلف مع زوجته فارتكب مجزرة راح ضحيتها 8 أشخاص بينهم أولاده.

وقال موقع "الحرة" إن ابنة المحامي، وعمرها عامان، قتلت في الحادث، وكذلك والد زوجته وأختاها وأخوها".

ونقل الموقع عن مصادره إن "خلافاً حدث بين محامٍ وزوجته، ذهبت الأخيرة في إثره إلى منزل أهلها في قضاء الإصلاح، وتبعهم المحامي الذي يسكن في حي سومر وسط الناصرية مع ابن عمه إلى منزل ذوي زوجته في الساعة الثانية من ظهر اليوم، وفتح النار على العائلة وقتل خمسة أشخاص وأصاب ثلاثة".

وتابعت المصادر، أن "زوجة المحامي مصابة بأربعة إطلاقات نارية وحالتها خطرة جداً، بالإضافة إلى إصابة ابنته (الأخرى) وأخت زوجته أيضاً بإطلاق النار".

وأشارت المصادر إلى أن "الجاني لاذ بالفرار، وتم تعميم اسمه واسم ابن عمه وأوصافهما على وزارة الداخلية والخارجية".

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