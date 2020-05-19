السعودية تضبط 3 أشخاص ارتكبوا 4 سرقات بمليون ريال

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت الشرطة السعودية القبض على ثلاثة مواطنين سعوديين في العقد الثالث من العمر، ثبت تورطهم في ارتكاب عدد من جرائم السرقة قاربت قيمة المسروقات مليون ريال.

ونقلت وكالة الانباء السعودية "واس" عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري؛ قوله "بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت عن القبض على ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، ثبت تورطهم في ارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بسرقة القواطع والكيابل الكهربائية والنحاسية من المباني والمنشآت، والأجهزة الإلكترونية والمعدات، وأقرّوا بارتكاب (4) جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، قاربت قيمة المسروقات (مليون ريال)، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة."

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