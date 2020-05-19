يقتل طفله ثم يقفز من النافذة وينتحر

المصدر: البيان الإلكتروني

ملابسات الجريمة ما تزال جميعها غامضة، فما الذي يدفع رجلاً في العقد الثالث من العمر لارتكاب هذه الجريمة الشنيعة.

وفي التفاصيل وبحسب ما أورد موقع " المدينة الإخبارية" أقدم رجل مغربي في العقد الثالث من عمره، على قتل ابنه البالغ من العمر 3 سنوات، ليقوم بعدها بإضرام النار في منزله وإلقاء نفسه من النافذة في مدينة لاهنشتاين بألمانيا.

ويقبع الرجل يوجد حاليا في حالة غيبوبة بالمستشفى جراء محاولة الانتحار، وفق ما أوردته مواقع إخبارية محلية.

وتم العثور على جثة الصبي وسط القمامة، حيث أكدت نتائج تشريح الطبي تعرضه للعنف الجسدي، فيما تتواصل التحقيقات لتحديد ملابسات الواقعة.

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