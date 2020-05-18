شرطة الرياض تضبط سعودياً تورط في جريمتي سطو

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت شرطة الرياض في السعودية، القبض على مواطِن سعودي بعد تورطه بارتكاب جريمتي سطو على متجرين، واتخذت الإجراءات النظامية بشأنه، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على سعودي في العقد الرابع من العمر، بعد تورطه بارتكاب جريمتي سطو على متجرين للتموينات بحيي (العليا والورود) في مدينة الرياض باستخدام سلاح أبيض (سكين) والاستيلاء على مبالغ مالية قاربت (10.000) ريال وعدد من الأجهزة والبضائع، وضبط السلاح المستخدم في عملية السطو وبعض المسروقات، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة.

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