يصنعون الخمر في استراحة بعيداً عن أعين الشرطة

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت شرطة منطقة القصيم السعودية القبض على مواطن سعودي واثنين من مخالفي نظام أمن الحدود امتهنوا تصنيع وترويج مواد مسكرة داخل إحدى الاستراحات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مواطن، واثنين من مخالفي نظام أمن الحدود، امتهنوا تصنيع وترويج مواد مسكرة داخل إحدى الاستراحات، وضبط بحوزتهم (15 وعاءً للتخزين، 306 عبوات مملوءةٍ بالمادة المسكرة)، والأدوات المستخدمة في تصنيع تلك المواد، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة.

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