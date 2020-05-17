شركة أمريكية تعلن إيجاد حل للقضاء على فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت شركة "Sorrento Therapeutics" الأمريكية أن علماءها تمكنوا من العثور على جسم مضاد قادر على تثبيط كامل لفيروس كورونا المستجد.

وقال هينري جي، المؤسس والمدير التنفيذي للشركة، التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرا لها، في حديث لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، مساء أمس الجمعة، إن هذا الجسم المضاد قادر على ضمان تثبيط فيروس كورونا "بنسبة 100%".

وأضاف جي: "أود التشديد على أن هناك دواء. هناك حل يعمل بدرجة 100%. في حال وجود هذا الجسم المضاد القادر على تحييد الفيروس لستم بحاجة إلى التباعد الاجتماعي. بإمكانكم إعادة فتح المجتمع دون أي خوف".

وأوضح جي، وهو عالم بيولوجيا، أن الجسم المضاد يغطي الفيروس ويخرجه من جسد المريض خلال 4 أيام.

وذكر مدير الشركة أن الاختبارات أجريت حتى الآن فقط في ظروف المختبرات، إلا أن "Sorrento Therapeutics" لا تستطيع بدء إنتاج الدواء في الوقت الحالي.

وأفادت قناة "فوكس نيوز" بأن علماء شركة "Sorrento Therapeutics" حللوا مليارات الأجسام المضادة، وكشفوا أن مئات منها قادرة على التأثير على فيروس كورونا، إلا أن واحد من هذا العدد، واسمه "STI-1499"، يستطيع حماية خلايا الإنسان من الإصابة بسلالة "SARS-CoV-2" بمستوى 100%.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة حادة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد، يوم 11 مارس، كجائحة عامة، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 4.6 مليون إصابة بهذه السلالة في نحو 180 دولة، بما في ذلك أكثر من 310 آلاف وفاة ونحو 1.8 مليون حالة شفاء.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث الإصابات بالفيروس بـ1.494 مليون حالة، وكذلك الأولى من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بـ88965 متوفيا.

" الأمريكية أن علماءها تمكنوا من العثور على جسم مضاد قادر على تثبيط كامل لفيروس كورونا المستجد.

وقال هينري جي، المؤسس والمدير التنفيذي للشركة، التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرا لها، في حديث لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، مساء أمس الجمعة، إن هذا الجسم المضاد قادر على ضمان تثبيط فيروس كورونا "بنسبة 100%".

وأضاف جي: "أود التشديد على أن هناك دواء. هناك حل يعمل بدرجة 100%. في حال وجود هذا الجسم المضاد القادر على تحييد الفيروس لستم بحاجة إلى التباعد الاجتماعي. بإمكانكم إعادة فتح المجتمع دون أي خوف".

وأوضح جي، وهو عالم بيولوجيا، أن الجسم المضاد يغطي الفيروس ويخرجه من جسد المريض خلال 4 أيام، وفقاً لروسيا اليوم.

وذكر مدير الشركة أن الاختبارات أجريت حتى الآن فقط في ظروف المختبرات، إلا أن "Sorrento Therapeutics" لا تستطيع بدء إنتاج الدواء في الوقت الحالي.

وأفادت قناة "فوكس نيوز" بأن علماء شركة "Sorrento Therapeutics" حللوا مليارات الأجسام المضادة، وكشفوا أن مئات منها قادرة على التأثير على فيروس كورونا، إلا أن واحد من هذا العدد، واسمه "STI-1499"، يستطيع حماية خلايا الإنسان من الإصابة بسلالة "SARS-CoV-2" بمستوى 100%.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة حادة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي أدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد، يوم 11 مارس، كجائحة عامة، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 4.6 مليون إصابة بهذه السلالة في نحو 180 دولة، بما في ذلك أكثر من 310 آلاف وفاة ونحو 1.8 مليون حالة شفاء.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث الإصابات بالفيروس بـ1.494 مليون حالة، وكذلك الأولى من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بـ88965 متوفيا.

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