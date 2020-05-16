أرادوا العودة إلى ديارهم فلقوا حتفهم بحادث سير

المصدر: نيودلهي-وكالات

وقع حادث تصادم بشمالي الهند، اليوم السبت، بين شاحنتين، إحداهما مكتظة بعمال وافدين كانوا يحاولون الوصول لبلداتهم، وسط إجراءات عزل عام لاحتواء فيروس «كورونا» المستجد، ما أسفر عن مقتل 24 على الأقل، وإصابة 35.

وقال أبيشيك سينغ مينا رئيس الإدارة المحلية في منطقة أوريّا، في ولاية أوتار براديش، إن الحادث وقع قبل طلوع النهار، عندما صدمت شاحنة العمال، شاحنة أخرى كانت متوقفة أمام مكان لتقديم الطعام.

وأضاف «عملية الإنقاذ اكتملت». وذكر أن 20 من المصابين يعانون من جروح خطرة.

وجاء معظم العمال الوافدين الذين كانوا بالشاحنة، من ولايات بيهار وجاركاند والبنغال الغربية.

ومع توقف الكثير من الأعمال ووسائل المواصلات العامة، في ظل إجراءات العزل العام، يضطر عدد كبير من العمال الوافدين إلى المدن، للسير أو الركوب مع غرباء على الطريق، أو التكدس في شاحنات، في محاولة للعودة لقراهم وبلداتهم.

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