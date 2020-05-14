حادثة مأساوية..أرادت تعلم قيادة السيارة فقتلت والدها

المصدر: البيان الإلكتروني

في حادثة مأساوية لقي رجل مصرعه أثناء تعليم ابنته كيفية ركن السيارة.

وكشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية النقاب عن تلك الجريمة والتي قتلت فيها فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، والدها ذا الـ46 عاما.

وكانت الفتاة تتلقى دروسا في تعلم كيفية ركن سيارة والدها ، ولكنها دهسته بالخطأ وقتلته.

وقالت شرطة مقاطعة "تاريو سبرينجز" إن الوالد توفي متأثرا بجراحه في المستشفى.

وكشفت كاميرات المراقبة أن الأب كان يقف أمام السيارة ويعلم ابنته كيف تركن السيارة ، ولكن الفتاة دهست والدها بالخطأ في مشهد مؤلم .

وبحسب بيان الشرطة فالسيارة تجاوزت حاجزا وضربت الأب ثم ضربت شجرة.

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