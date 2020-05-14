وفاة محامي أردني في بث مباشر على فيسبوك

المصدر: البيان الإلكتروني

تداولت مواقع أردنية، أمس الأربعاء، فيديو للحظة وفاة محامي خلال ظهوره في بث مباشر عبر منصته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ووصفت المصادر الإعلامية، لحظة وفاة المحامي أكرم هيلات بأنها مؤلمة ومفجعة، حيث نعاه العشرات من أصدقائه المحامين، بالإضافة إلى نقابة المحامين الأردنية والآلاف من النشطاء في مواقع التواصل.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المحامي الأردني أكرم الهيلات خرج في بث مباشر؛ للحديث حول أوضاع المحامين خلال فترة أزمة فيروس كورونا ، إلا أنه توفي جراء تعرضه لسكتة قلبية على الهواء مباشرة. وفق روسيا اليوم.

بدوره، أصدر مازن هيلات نقيب المحامين الأردنيين، بيانا نعى فيه، المحامي المتوفى أكرم هيلات، مقدما التعازي إلى نفسه وزوجة الراحل وأبنائه وعائلته وكل أفراد العشيرة التي يبتع لها.

وظهر المحامي في الفيديو الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يستمع إلى شخص آخر معه في البث المُباشر، ثم رجع إلى الخلف، وظهرت من حوله أصوات، تطلب إعطائه قليل من المياه.

وظهر في المقطع المتداول في يوتيوب، طفل لم يتجاوز العشرة أعوام، على ما يبدو أنه نجل المحامي أكرم شيلات، يبكي بحرقة، في حين يتعامل آخرون مع والده المغمى عليه، قبل أن تُفيد مصادر محلية بأنه توفي جراء نوبة قلبية.

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