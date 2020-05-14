وزير التعليم الجزائري ينجو بأعجوبة بعد سقوط لوح قرب رأسه "فيديو"

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو يظهر نجاة وزير التعليم العالي الجزائري شمس الدين شيتور، من حادث سقوط لوح على رأسه، أثناء مؤتمر صحفي أقامه في الجزائر العاصمة.

وكان شيتور يجلس إلى جانب مسؤولين في الوزارة خلال المؤتمر عندما وقع الحاث، حسبما أوردت وسائل إعلام جزائرية.

ووثقت كاميرات الفيديو لحظة وقوع اللوح من السقف على بعد سنتيمترات قليلة من الوزير، الذي كان يجلس على يمين المنصة. ولم يصب الوزير من السقوط الذي دوى في أرجاء القاعة.

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