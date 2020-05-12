قتل جاره وابنه وأصاب الثالث.. لخلافهما على قطعة حطب!

المصدر: البيان الإلكتروني

الخلاف البسيط الذي وقع بين جارين في منطقة القدموس السورية دفع أحدهما إلى إشهار مسدسه وإطلاق النار على الأب وولديه، فقتل اثنين بينما نجا الشاب الثالث بأعجوبة ويرقد في المستشفى وحالته خطيرة.

وتعود تفاصيل الحادثة بحسب وزارة الداخلية السورية إلى اختلاف الجارين على قطع الحطب وصناعة الفحم.

وفور ورود أخبار إلى شرطة منطقة القدموس من قبل مشفى الحياة بالدخول إليه إسعافاً أب وولديه إثر إصابتهم بطلقات نارية توجهت دورية وألقت القبض على الفاعل وأحد مساعديه وفتح تحقيق بالحادثة.

وبعد جمع المعلومات والتحري اعترف الفاعل بإقدامه على إطلاق النار من مسدس على الأشخاص المذكورين وذلك بسبب خلاف على قطع الحطب وصناعة الفحم. فتم التحرز على المسدس أداة الجريمة وإيداع الموقوفين نظارة الناحية وسيتم تقديمهما مع أداة الجريمة إلى القضاء المختص.

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