بالفيديو.. وفاة 5 وإجلاء 150 آخر بعد اندلاع حريق في مستشفى لمصابين بـكورونا في روسيا

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

لقي خمسة مرضى على الأقل حتفهم في حريق كبير بمستشفى في سانت بطرسبرغ بروسيا تم تخصيصه لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا بينما تم إجلاء 150 شخصًا إلى بر الأمان.

وتم تنبيه خدمات الطوارئ بشأن حريق في مستشفى سانت جورج في حوالي الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث كانت أعمدة الدخان تتصاعد من الطابق السادس للمبنى.

وقال مسؤولون لوسائل الإعلام المحلية إن خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم. ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر أن الضحايا كانوا مرضى تم وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي. وتم إجلاء نحو 150 شخصا.

وتم إعادة تجهيز المستشفى وتخصيصه لعلاج مرضى كورونا بعد بدء تفشي الفيروس، ويضم أكثر من 5،480 سريرًا.

ووفقًا لوسائل الإعلام المحلية، تم استدعاء فرق الطوارئ سابقًا إلى المستشفى في 1 مايو لتحييد تسرب كيميائي في الطابق الثالث.

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