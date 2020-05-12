السعودية تطيح بأكبر مروج مخدرات وتشكيل عصابي في حائل

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية من الإطاحة بأكبر تاجر مخدرات وتشكيل عصابي في منطقة حائل ، حسبما ذكرت صحيفة " عكاظ" .

وفي التفاصيل فقد ألقت فرق مكافحة المخدرات في منطقة حائل من خلال عمليتين منفصلتين القبض على أحد أكبر المروجين للمخدرات وتشكيل عصابي لبيعهم كمية كبيرة من المخدرات، بمتابعة من مدير إدارة المكافحة بالمنطقة العميد سلوم النفيعي.

وأوضح مصدر أمني في حائل أنه تم القبض على مروج المخدرات وبحوزته أكثر من 12 ألف حبة كبتاجون وأكثر من 2 كيلوغرام من الحشيش المخدر وعدد من الأسلحة النارية ومبلغ مالي يقارب 600 ألف ريال.

وأفاد المصدر بأن العملية الثانية أسفرت عن القبض على تشكيل عصابي لبيعهم كمية كبيرة من المخدرات تجاوزت الـ40 ألف قرص من الكبتاجون وأكثر من 3 كيلوغرامات من الحشيش المخدر وأسلحة نارية متفرقة.

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