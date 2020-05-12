لم يتركوا جريمة لم يرتكبوها.. القبض على عصابة ارتكبت 104 جريمة (فيديو)

المصدر: البيان الإلكتروني

هذا التشكيل العصابي المكون من 5 أشخاص تورطوا بارتكاب جميع أنواع الجرائم، ولم يتركوا احداً يسلم من شرهم، والمستهدف الرئيسي هم البسطاء من الناس والاستعراض وتهديد رجال الشرطة.

تقول صحيفة عكاظ السعودية إن شرطة الرياض أطاحت بتشكيل عصابي مكون من 5 سعوديين تورطوا في ارتكاب 104 جرائم تنوعت ما بين سرقة سيارات وسلب عمالة تحت تهديد السلاح، ومخالفة منع التجول والإفطار في نهار رمضان.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية تمكنت من الإطاحة بتشكيل عصابي يتكون من خمسة سعوديين تورطوا بارتكاب 104 جرائم؛ منها (36) سرقة سيارة، و(67) جريمة سلب عمالة، وحادثة إحراق لسيارة بعد الاعتداء على قائدها.

وأوضح أنهم امتهنوا السطو على مقرات سكن العمالة، وسلب متعلقاتهم الشخصية وسياراتهم تحت تهديد السلاح، إضافة إلى مخالفة منع التجول، وتعريض حياة رجال الأمن في نقاط التفتيش للخطر بتجاوزهم لها بتهور وسرعة جنونية، وتعاطيهم المخدرات والإفطار في نهار رمضان.

وأشار إلى أن أفراد التشكيل أقدموا على سرقة مركبة وتجهيزها على أنها أمنية بغرض التضليل، والاحتيال على ضحاياهم من المقيمين بانتحال صفة رجال أمن وسلبهم بعد استيقافهم. وقد جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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