الإعدام لأربعيني اغتصب طفلة أثناء عودتها من المدرسة

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد أكثر من عام على وقوع الجريمة التي هزت الأردن، صادقت اليوم محكمة التمييز، وتعتبر أعلى هيئة قضائية، على حكم صادر عن محكمة الجنايات الكبرى، بالإعدام شنقاً حتى الموت في حق رجل أربعيني اغتصب طفلة عمرها أقل من 15.

وبحسب الخبر الذي نشرته قناة رؤيا اليوم، فإن المحكمة جرمت المتهم بجناية الاغتصاب لطفلة عمرها أقل من 15 عام، خلافاً للمادة 292/2 عقوبات.

ووفق قرار المحكمة فإن الحادثة جرت في سبتمبر من عام 2018 في إحدى مناطق محافظة إربد حيث أقدم المتهم على خطف الطفلة بعد عودتها من مدرستها، وضربها بعنف وشدة، واغتصبها متجرداً من القيم الدينية والأخلاقية.

وأشارت محكمة التمييز في قرارها الصادر أن الحكم بالشنق حتى الموت بحق المتهم جاء مستوفياً للشروط القانونية ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي النقض.

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