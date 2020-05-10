حادث سير مروع في مصر يودي بحياة 3 فتيات

المصدر: القاهرة- وكالات

شهدت محافظة المنوفية شمال مصر، اليوم الأحد، حادثاً مروعاً، راح ضحيته 3 فتيات، وإصابة 19 أخريات.



وقال مصدر أمني وشهود عيان: إن حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وحافلة، تقل فتيات عاملات أعلى الطريق الإقليمي بمنطقة الخطاطبة بمحافظة المنوفية، شمال البلاد، أدى لإطاحة سيارة الفتيات من أعلى الطريق وسقوطها، مضيفين أن الحادث أسفر عن مقتل 3 فتيات، وإصابة 19 أخريات، بعضهن في حالة حرجة. وأكدوا أن الفتيات يتبعن أحد المقاولين، الذي يقوم بتوريد العمالة للمصانع الموجودة في المنطقة، وهن من قرى دمليج وبهواش.



وتشهد طرق الصعيد الصحراوي والدائري والإقليمي أضخم الحوادث في عدد الضحايا والمصابين نتيجة السرعة الجنونية ورعونة السائقين.



ووفقاً لتقارير حكومية فإن محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط تعتبر الأعلى في عدد حوادث الطرق بـ 34 في المئة؜، بينما تحتل سوهاج المرتبة الأخيرة.

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