تسرب غاز سام يشعل مظاهرات صاخبة في الهند

المصدر: نيودلهي ـ رويترز

وضع قرويون جثث ثلاثة من ضحايا تسرب للغاز من مصنع تابع لشركة «إل. جي بوليمرز» في جنوب الهند عند بوابة الموقع اليوم السبت وطالبوا بإغلاق المصنع على الفور واعتقال كبار إدارييه.

وتسرب غاز الستيرين السام من المصنع الواقع قرب مدينة فيساكاباتنام الجنوبية أول من أمس مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً على الأقل واستدعى نقل نحو 800 للمستشفيات، ولا يزال مئات منهم يتلقون العلاج.

وذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه. إن. آي)، وهي شريك لرويترز، أن قرويين شاركوا في اعتصام عند بوابة المصنع مصطحبين ثلاث جثث لضحايا الكارثة بينما كان المدير العام للشرطة يتفقد الموقع.

وأضافت الوكالة أن المتظاهرين هتفوا «نريد العدالة» وطالبوا بإغلاق دائم للمصنع الذي يقع قرب مناطق سكنية. كما طالبوا باعتقال القائمين على إدارة المصنع التابع لشركة «إل. جي بوليمرز»، وهي وحدة تابعة لشركة (إل. جي كيم)، أكبر منتج للبتروكيماويات في كوريا الجنوبية.

ورفعت الشرطة دعوى بالإهمال والضلوع في القتل ضد إدارة المصنع.

واعتذرت شركة «إل. جي بوليمرز» في بيان لكل من تضرروا من الحادثة وقالت إنها ستقدم كل الدعم الممكن لضمان رعاية المتضررين وأسرهم.

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