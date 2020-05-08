حادث مأساوي .. مصرع 14 عاملاً ناموا على قضبان السكة الحديد

المصدر: وكالات

دهس قطار مجموعة من العمال المهاجرين فقتل 14 منهم على الأقل، في حادث مأساوي شهدته ولاية مهاراشترا غربي الهند.

وأعلنت وزارة السكك الحديدية في الهند، الجمعة، أن العمال "كانوا نائمين على القضبان"، حيث كانوا في طريقهم على ما يبدو إلى قراهم.

ويعود عشرات الآلاف من المدن الكبرى في الهند إلى مواطنهم، بعدما فقدوا وظائفهم بسبب العزل العام المفروض لاحتواء تفشي فيروس كورونا منذ أواخر مارس الماضي.

وقالت الوزارة إن سائق قطار الشحن حاول إيقافه عندما شاهد العمال على القضبان لكنه فشل في ذلك، مشيرة إلى أنها أمرت بفتح تحقيق.

وفي ظل العزل العام، تم تعليق جميع وسائل النقل في الهند، لذلك كثيرا ما يضطر العمال المهاجرون العائدون إلى مواطنهم للسير مسافات طويلة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز