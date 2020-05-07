انتحار الملياردير الروسي "ديمتري بوسوف"

المصدر: متابعة البيان

أفادت وسائل إعلام روسية بأن الملياردير الروسي "ديمتري بوسوف" مات منتحرًا.

ونقلت صحيفة "آر بي ك" الروسية، الأربعاء، معلومات بأن بوسوف (52 عاما)، وهو من بين أغنى رجال الأعمال في روسيا، انتحر مساء الثلاثاء.

وأضافت أن التحقيقات حول الحادثة لا تزال مستمرة.

وأيدت وكالة أنباء تاس رواية الانتحار، ونقلت عن مسؤولين أمنيين أن أقرباء بوسوف عثروا على جثته في منزله القريب من موسكو، وفي رأسه إصابة بطلق ناري، وبجانبه مسدس.

ولم ترد أية معلومات بخصوص أسباب انتحار بوسوف، صاحب اثنتين من أكبر شركات الفحم في روسيا، هما "فوستوكوغول"، و"سيب أنثراسايت".

وحسب قائمة مجلة فوربس لعام 2020، يأتي بوسوف في المرتبة 86 على لائحة الأغنياء الروس، بثروة قدرها 1.1 مليار دولار.

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