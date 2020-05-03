فيديو: القبض على شاب يتلصص على الجيران عبر فتحات الأبواب

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شرطة منطقة حائل السعودية إلقاء القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو وهو يحاول اختلاس النظر عبر فتحات الأبواب الخارجية لعدد من المنازل في أحد أحياء المدينة.

وقد صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، أنهُ بالإشارة للمقطع المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر به شخص يسير على أقدامه ويحاول اختلاس النظر عبر الأبواب الخارجية لعدد من المنازل بحي النقرة؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية من ضبط الشخص.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن مختلس النظر هو مواطن سعودي في العقد الثالث من العمر، وقد جرى إيقافه واتخذت الإجراءات النظامية، لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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