مصرية تقتل زوجها في نهار رمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

قتلت سيدة مصرية زوجها في نهار رمضان في إحدى قرى مركز أبوالمطامير، التابع لمحافظة البحيرة شمال القاهرة،طعناً بسكين المطبخ.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن أن الزوجة (27 عاماً)، أنهت حياة زوجها، إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة في ما بينهما، بسبب اعتراض المجني عليه على جلوس زوجته مع إحدى جارتها أمام المنزل في نهار رمضان.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات الأولية نشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهمة، بسبب جلوسها مع جارتها أمام المنزل، فقامت إثرها الزوجة بإحضار سكين المطبخ وقتله على الفور.

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