فيديو: مقيم يبصق على المواد الغذائية داخل سوبر ماركت

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهر فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقيم في مدينة بريدة يبصق عمداً على المواد الغذائية أكثر من مرة داخل سوبر ماركت ويعيدها إلى الأرفف.

وأثار المقطع حالة من الغضب خاصة في ظل التخوفات من فيروس كورونا.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه، وهو (مقيم، في العقد الثالث) من العمر، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته للنيابة العامة.

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