يجاهر بشرب الخمر في رمضان.. فكانت له الشرطة بالمرصاد

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يظهر فيه شاب يفاخر بحيازته المسكر ويجاهر بالمعصية في شهر رمضان المبارك، ويتحدث بألفاظ منافية للآداب العامة.

وبناء على هذه المجاهرة، صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية لشرطة الرياض عن تحديد هويته، والقبض عليه، وهو مواطن سعودي "في العقد الثالث من العمر".

وقال الحساب الرسمي للأمن العام السعودي إنه جرى إيقاف الشاب واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة وإحالته إلى النيابة العامة.

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