اختبأ منه في المطبخ.. مراهق يقتل أخاه الصغير بسبب لعبة فيديو

المصدر: البيان الإلكتروني

الخوف الذي انتاب الطفل الصغير وهو يهرب من أخاه فزعاً ويتدارى في المطبخ بين الأواني لا يمكن أن يوصف.. ما الذي يدفع مراهق إلى قتل شقيقه الطفل بهذه العدوانية.. إنها لعبة فيديو خسرها.

تعود تفاصيل الجريمة التي حدثت في روسيا وأوردتها صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى بضعة أيام خلت، حيث أقدم مراهق على قتل شقيقه الأصغر بطريقة مروعة خوفاً من أن يفتضح أمره بعد خسارته جولة في لعبة فيديو مستغلاً عدم وجود امه في المنزل حيث تركت طفليها الصغيرين البالغين من العمر 13 و7 أعوام لزيارة. وأضافت الصحيفة أن الشقيق الأكبر كان يلعب ليلاً على هاتفه الذكي مع آخرين يشاركونه اللعبة نفسها، لكنه استشاط غضباً بعد أن خسر إحدى الجولات "السهلة"، وحطم هاتفه قبل أن يشرع بتحطيم أثاث المنزل بشكل هيستيري، ما جعل شقيقه الصغير يستيقظ هلعاً، ويهرع إلى المطبخ ليختبئ في إحدى زواياه.

لكن الشقيق الأكبر لم يكتف بما دمره من أثاث المنزل، بل حمل سكيناً وبدأ يبحث عن أخيه وعندما وجده وجه له 15 طعنة قاتلة.

وعندما عادت الأم إلى المنزل أخبر الابن والدته أن أحدهم اقتحم المنزل وقتل أخاه وحطم الأثاث بغرض السرقة، غير أن تلك السيدة لم تصدق رواية ابنها، وطلبت الشرطة على الفور.

وخلال الفحص الجنائي، تبين أن الطفل القتيل كان قد لقي مصرعه على الفور من جراء الطعنات العديدة التي تلقاها، وفي التحقيقات اعترف المراهق بجريمته، مبرراً فعلته بأنه كان يخشى أن يخبر أخوه أمه بما فعل بالمنزل، فلم يجد وسيلة من إسكاته سوى القضاء عليه.

وجرى إحالة الطفل إلى إحدى المصحات النفسية للتأكد من حالتيه النفسية والعقلية.

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