السعودية تحبط محاولة تهريب أكثر من 19 مليون قرص إمفيتامين المخدر

المصدر: البيان الإلكتروني

صرح المتحـدث الرسـمي للمديـرية الـعامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية بأن الجهات المختصة بالمديرية، تمكنت من كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفـيتامين المخدر إلى المملكة بعد تمريرها عبر عدد من دول الجـوار، حيث تم عـلى الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك.

ووفقاً لموقع "مكة" تم إحباط محاولة التهريب، وضبط المواد المخدرة المكونة من 000,264,19 قرص إمفيتامين تم إخفاؤها في عبوات عشبة (المتة)، كما تم القبض على المتورطين في استقبالها، وعددهم 4 متهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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