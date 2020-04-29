قتلته طعناً بالمقص والمفك والسكين دفاعاً عن شرفها

المصدر: البيان الإلكتروني

لم تجد شابة سورية بداً من الدفاع عن شرفها عندما حاول أحد الأشخاص التعرض لها، فانهالت عليه طعنا بكل ما وجدته أمامها من أدوات حادة.

تعود تفاصيل الجريمة إلى مدينة اللاذقية السورية، حيث ألقت الجهات الأمنية القبض على امرأة تبلغ من العمر 37 عاماً أقدمت على قتل رجل. وقالت وزارة الداخلية في موقعها الإلكتروني إنه تم العثور على جثة لأحد الأشخاص مصابة بعدة طعنات في أماكن متفرقة في جسده ضمن (الكشك) الذي يعمل به على أوتوستراد اللاذقية.

وأضافت الوزارة أنه "تبين أن المغدور رجل عمره 64 عاماً والفاعل مجهول الهوية، ولا يوجد ما يدل عليه".

ومن خلال البحث والتحري وتكثيف الجهود من قبل فرع الأمن الجنائي في اللاذقية تمكن وبالتعاون مع مديرية منطقة اللاذقية من إماطة اللثام عن الجريمة وكشف مرتكبها وإلقاء القبض على شابة عمرها 37 عاماً وعثر بحوزتها على الجهاز الخليوي العائد للمغدور، وبالتحقيق معها اعترفت بإقدامها على طعن المغدور بدافع الشرف.

تم مصادرة أدوات الجريمة، وسيتم تقديم المقبوض عليها إلى القضاء المختص.

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